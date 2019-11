Os líderes do PSOE e do Unidas Podemos alcançaram um acordo para um governo de coligação menos de 48 depois das eleições gerais em Espanha. "Vai ser um governo profundamente progressista", disse o líder socialista Pedro Sánchez, numa declaração conjunta após a reunião com Pablo Iglésias.





"Os espanhóis falaram e cabe aos partidos responder à sua vontade", disse o também primeiro-ministro em funções, explicando que o

uma "verdadeira honra poder trabalhar no governo" espanhol, considerando que o acordo é também uma "vacina" contra a expansão da extrema-direita no país. O El País já avançou que o acordo coloca Iglésias como vice-presidente do governo socialista.O momento foi selado com um abraço entre os dois líderes partidários.Ainda assim, Sánchez e Iglesias precisam do apoio dos pequenos partidos nacionalistas que colocaram elementos no parlamento. PSOE e Unidas Podemos somam 155 deputados num total de 350 e o novo primeiro-ministro, para ser investido à primeira volta, necessita do apoio de metade, 175, ou numa segunda volta apenas a maioria simples.