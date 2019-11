Espanha: uma eleição perdida

O líder socialista foi penalizado essencialmente pela incapacidade de chegar a um compromisso governativo com Pablo Iglésias de Unidas Podemos e Ciudadanos despenhou-se por conta das incoerências de Rivera que ora prometeu, ora negou apoio ao PSOE, enquanto guinava o partido à direita, descartando as posições centristas e liberais que o trouxeram à ribalta em 2006.





Extrema-direita afirma-se como terceira força política em Espanha Com mais de 90% dos votos escrutinados, os socialistas do PSOE lideram a contagem de votos com 120 deputados eleitos. Em segundo lugar vem o PP (direita) com 88 lugares. Segue-se o Vox, o partido de extrema-direita, que com 52 lugares duplica o número de deputados.

Nem esquerda, nem direita, com votos agregados da extrema-direita, atingem os 176 deputados para garantir uma maioria e a proliferação de partidos independentistas e regionais dificulta a formação de um governo com apoio parlamentar coerente, capaz de cumprir a legislatura.Erros tácticos, inépcia na gestão da crise na Catalunha, conjuraram-se para o ascenso de VOX que mais do duplica a votação, não obstante a recuperação eleitoral do Partido Popular de Pablo Casado.Sem estratégias de reforma institucional e programas para relançar a economia, reduzir o desemprego e as desigualdades sociais, os partidos constitucionalistas desgraçam a Espanha.

¡Arriba VOX!

VOX ecoa a exortação franquista à Espanha «Una, Grande y Libre».

O partido fundado pelo vasco Santiago Abascal em 2013 agrega boa parte dos espanhóis que não se reconhecem na monarquia das autonomias, percentagem que tem oscilado entre os 12% a 25% nos estudos de opinião realizados na última década.

As cedências à direita à retórica do VOX já se fazem sentir muito para além de acordos pontuais de governação -- caso, por exemplo, da Andaluzia -- e é arrepiante que representantes de Ciudadanos e PP tenham votado na Assembleia Municipal da capital, o parlamento da comunidade autónoma de Madrid, uma moção da extrema-direita para ilegalizar partidos independentistas.

O voto de extrema-direita é a terceira força partidária e consolida-se na Andaluzia, Estremadura, Castela-A Mancha, Múrcia, Aragão como voz do nacionalismo centralista, castiço, castelhano, marcado pelo autoritarismo e machismo.

O repúdio da presença de emigrantes, legais ou ilegais, bem vincado em Espanha onde, em regra, cerca de 20% dos inquiridos consideram «totalmente negativo» o impacto da emigração, faz, também, a força de VOX.

É, igualmente, da banda da extrema-direita, que parte a exigência de «exclusão do ensino do Islão na escola pública» e proibição de edificação de mesquitas «promovidas pelo wahabismo, o salafismo o qualquer interpretação fundamentalista do Islão».





Santiago Abascal e VOX: de 0,20% a terceiro em apenas quatro anos Com redes sociais e dinheiro da resistência iraniana, contrapôs o nacionalismo aos problemas da Catalunha e vociferou contra a imigração. - Mundo , Sábado.

Augúrios de tempestade

Negociações morosas e governos periclitantes tornaram-se regra desde Dezembro de 2015 com a entrada nas Cortes de Podemos e Ciudadanos.

Foram-se as maiorias do PSOE e PP que congregavam 84% dos votos em 2008 e 74% em 2011. Em 2015 conservadores e socialistas já só somavam 51% e nas eleições de Abril deste ano baixaram para 46%.

O ano de 2015 foi fatal: o PP de Mariano Rajoy perdeu a maioria absoluta, quedando-se com 29% dos votos, e na impossibilidade de conservadores ou socialistas formarem governo realizaram-se novas eleições em Junho de 2016.

Os populares, apesar de voltarem a ser o partido mais votado (33%, mantendo a maioria no Senado contra 23% do PSOE) só no final de Outubro conseguiriam dar corpo a um executivo com apoio parlamentar de Ciudadanos e da Coligação Canária.

Derrubado em Junho de 2018 por uma moção de censura, Rajoy cedeu a presidência do governo a Pedro Sánchez que não conseguiu aprovar o Orçamento de Estado em Fevereiro de 2019.

Os 29% do PSOE (123 mandatos) na votação de Abril vs. 17% do PP (66 deputados) de pouco valeram.

No Congresso dos Deputados para negociar uma maioria entre os 350 parlamentares eram necessárias alianças ou acordos para abstenção com Ciudadanos (16%) Unidas Podemos (12%) e VOX (10%), nacionalistas catalães e vascos, partidos regionalistas de Navarra e das Canárias.

Tudo foi em vão e, agora, as Cortes de Novembro auguram tempestade.

Som una nació

A chegada dos independentistas da Candidatura d’Unitat Popular (CUP) às Cortes de Madrid é prova do extremar de posições na Catalunha no rescaldo de um penoso processo que começou em Dezembro de 2003 quando Jordi Pujol cedeu a presidência da Generalitat, que liderava desde 1980, e os conservadores da Convergència e Unió enveredaram pela radicalização soberanista à compita com socialistas e republicanos.

A ideologia identitária promovida pela Omnium Cultural desde a década de 1960 que culminou na fundação em 2011 da Assemblea Nacional Catalana já minara, contudo, a legitimidade a que se arrogava o negocismo político, marcadamente corrupto e nepotista, do nacionalismo conservador.

Catalães e bascos tinham levado a palma na negociação de concessões orçamentais e poderes administrativos na monarquia das autonomias, mas em 2000 confrontaram-se com uma reordenação centralista possibilitada pela maioria absoluta do PP de José Maria Aznar.

Em Barcelona ao sair de cena Pujol, Esquerra Republicana (ERC), socialistas, verdes e alternativos levaram ao poder o socialista Pasqual Maragall e a palavra de ordem «Som una nació» passou a pesar de outro modo nas negociações com Madrid.

A crise económica de 2008, o chumbo pelo Tribunal Constitucional, em 2010, do Estatuto da Autonomia empolgaram o nacionalismo independentista e a radicalização consumou-se na consulta popular de Novembro de 2014, culminando no referendo e declaração de independência de Outubro de 2017.

Após a intervenção de Madrid, demitindo o governo de Carles Puigdemont e dissolvendo o Parlamento de Barcelona, as eleições de Dezembro saldaram-se num triunfo para o bloco nacionalista radical com 47% dos votos e 34 deputados para Junts per Catalunya, 32 para ERC e 4 para a CUP.

Os 36 deputados de Ciudadanos e 17 socialistas catalães, numa assembleia de 135 representantes são expressão da minoria constitucionalista que não ultrapassou 43% dos votos na eleições regionais no auge da crise.

A votação de 10 de Novembro reafirma a preponderância da esquerda independentista, com os socialistas catalães uma vez mais ultrapassados pela ERC, agravada pelo naufrágio de Ciudadanos.

O irrendentismo nacionalista impera, sobretudo, entre pessoas de rendimentos mais elevados, com maiores qualificações profissionais e académicas, de ascendência catalã por pais e avós, de acordo com inquéritos do Centre d’ Estudis d’ Opinió da Generalit e, este núcleo, que ultrapassa provavelmente um milhão de catalães entre os 7,5 milhões de residentes, é quanto basta para manter viva a chama da independência.

O independentismo catalão põe em causa a «indissolúvel unidade» da nação consagrada no compromisso constitucional de 1978 e nega legitimidade a Felipe VI, à monarquia, por opor-se à emancipação da «nació».

Não há qualquer solução à vista para reivindicações que afectam todas as 50 províncias e o ordenamento administrativo das 16 «comunidades autónomas», «comunidad foral de Navarra», além das cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

A revisão constitucional implica maioria de 3/5 no Senado e no Congresso ou maioria absoluta entre os senadores e ? dos deputados.



Até que soe o alarme

A folga para negociações é reduzida.



Os indicadores económicos deterioram-se e a previsão de crescimento para este ano não ultrapassa 1,9%, segundo a Comisão Europeia.

A dívida pública aumenta desde 2007 e, actualmente, representa 98,9% do PIB.

A taxa de desemprego, em queda desde um pico de 25,7% em 2012, cifra-se em 13,9%.

Na iminência do Brexit e ante a desaceleração na zona euro cedo soará o alarme.

A Espanha perde-se e nada de bom sobrará para seus vizinhos.