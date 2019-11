A plataforma independentista catalã "Tsunami Democrático" cortou hoje a estrada AP7 junto à fronteira entre a Catalunha e a França para "forçar a Espanha a negociar". Três vias da autoestrada estão bloqueadas na parte francesa, a poucos metros da fronteira com Espanha.

Numerosos veículos bloqueiam a passagem fronteiriça depois de, através das redes sociais (Twitter, Instagram e Telegram), o organismo "Tsunami Democrático" apelar aos catalães para se dirigirem para a fronteira de Jonquera, "de carro e a pé" para cortar a estrada AP7 que liga Espanha ao sul de França.



#TsunamiDemocratic new action: collapsing french border.pic.twitter.com/JoFSyNZqjj — Àlex Hinojo (@AlexHinojo) November 11, 2019

Trata-se da primeira mobilização da plataforma independentista depois das eleições gerais espanholas. Cerca de mil carros já foram impedidos de circular por esta manifestação, entre eles, trabalhadores, camionistas e pessoas que iam de férias. Os Mossos d'Esquadra impediram a passagem de mais manifestantes.



Este é o primeiro protesto entre os que se esperam nos próximos três dias. Terão montado no local uma cozinha e lavabos. Os manifestantes asseguram que a finalidade do protesto é "fazer entender" a Espanha que "o único caminho é sentar-se a falar" para resolver o conflito com a Catalunha.