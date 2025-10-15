Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
15 de outubro de 2025 às 23:00

Furar balões

José Luís Carneiro comprou sossego interno com a derrota de Alexandra Leitão em Lisboa. A culpa do infortúnio, ao contrário do que insinuou a própria candidata, não foi do PCP. A presença tóxica do Bloco de Esquerda provocou mais estragos na coligação do que a independência de João Ferreira.

SINAIS DO APOCALIPSE: na noite das autárquicas, o secretário-geral do PCP apareceu ao país para reconhecer uma derrota. Ao mesmo tempo, todos os restantes partidos roubaram o guião aos comunistas para reclamar vitórias estrondosas. Será preciso furar este balão e dizer que nem todos têm razões para festejar?

Furar balões