O dia 15 de maio de 2011 é um dos mais importantes da vida de Pablo Iglésias. Foi nesse dia que nasceu o chamado movimento dos Indignados espanhóis, que levou para as ruas de várias cidades espanholas milhões de pessoas insatisfeitas com as medidas de austeridades aplicadas no país para enfrentar a crise financeira. O 15-M foi também o berço do Podemos, o partido político liderado pelo professor universitário de rabo-de-cavalo que agora chegou a vice-presidente do governo de Espanha.

O Podemos nasceu a 6 de janeiro de 2014, dia em que Pablo Iglesias se tornou seu secretário-geral do partido que poucos meses depois elegeria cinco eurodeputados, tornando-se um dos principais destaques das Europeias desse ano. "O céu não se conquista através de consensos, conquista-se por assalto", disse na abertura da primeira assembleia do partido, citado pela imprensa espanhola.

O professor universitário, de 41 anos – nasceu a 17 de outubro de 1978 -, construiu a sua consciência política no seio de uma família militante. Os avós pertenceram ao PSOE – o avô foi mesmo condenado à morte pelo regime franquista, uma pena que acabou por ser comutada-, a mãe foi advogada das Comissões Operárias e o pai fez parte da FRAP (Frente Revolucionária Antifascista e Patriótica).

Os primeiros passos na política foram dados na União de Juventudes Comunistas de Espanha (UJCE), em que militou desde a adolescência aos 21 anos. Mais tarde, foi parte ativa do movimento antiglobalização, defendendo a desobediência civil como uma forma de luta. Ao mesmo tempo que se mantinha militante e ativo politicamente, foi engrossando a sua vida académica. É licenciado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid; faculdade onde mais tarde deu aulas e que o nomeou professor honorário. Foi também aqui que tirou o seu doutoramento em Ciências Políticas.



O fã de GoT envolvido em várias polémicas

O 15-M colocou-o no caminho da vida política ativa, mas foram as suas presenças frequentes em programas de debate televisivo que o tornaram famoso e querido por muitos. Estes também aconteceram depois de ganhar experiência em programas online de debate político como o Fort Apache e La Tuerka. Além do seu discurso, também a sua imagem combatia os cânones habituas: cabelo comprido, preso num rabo-de-cavalo, calças de ganga, botas e mangas arregaçadas tornaram-se a sua imagem de marca. Gravata só em raras ocasiões.

Assumiu-se como fã da Guerra dos Tronos, considerando que o argumento se podia adaptar à realidade atual que definiu como sendo uma situação de uma "complexidade política incomparável". Uma complexidade a que não escapou o seu próprio partido. Iglesias viu sair grande parte dos elementos que co-fundaram o Podemos e, em 2016, o partido foi a eleições numa coligação com o Esquerda Unida. Em 2019, o Unidas Podemos agregou outros pequenos partidos de esquerda.

As acusações de financiamento do Podemos pelo regime Venezuelano liderado por Hugo Chávez foram outro dos momentos mais delicados da liderança de Pablo Iglésias.

Em 2016, o ABC revelou que o governo de Chávez pagara mais de sete milhões de euros à fundação que daria origem ao Podemos, com o objetivo de "propiciar mudanças políticas em Espanha mais alinhadas com o regime bolivariano". As verbas em causa – pagas entre 2003 e 2011 – constam de um documento assinado pelo ministro das Finanças venezuelano da altura, Rafael Isea, e pelo próprio presidente da Venezuela. O partido negou sempre qualquer ilegalidade, recordando então que o Supremo espanhol já arquivara duas investigações nesse sentido.



A moradia, as contradições e o abraço

Pablo Iglesias é casado com Irene Montero, deputada do Podemos, com quem tem três filhos (tanto os gémeos como a filha mais nova nasceram prematuros). O casal foi protagonista de uma das maiores polémicas que atingiu o líder do partido. Depois de passar a infância em Soria, Iglesias regressou ao bairro operário de Vallecas. Já na direção do Podemos, o casal adquiriu por 600 mil euros uma moradia em La Navata, um dos bairros mais caros de Galapagar, a 43 quilómetros de Madrid – e a polémica estalou. Principalmente porque Iglesias dissera, uns tempos antes, não se podia confiar a economia de um país a "alguém que compra uma casa de luxo por 600 mil euros". Queria atingir Luis de Guindos, ex-ministro da Economia e membro do PP, e acabou a ter que justificar a sua vida pessoal com uma publicação nas redes sociais.



Explicaram, então, que a casa era um projeto de futuro e "não para especulação" imobiliária e que tinham adquirido o imóvel com recurso a um crédito, ficando então a pagar uma renda de 800 euros cada um. "Sabemos que muitas famílias espanholas, mesmo com dois salários, não podem assumir uma hipoteca como esta. Por isso julgamos tão importante defender salários dignos para todos", escreveram na nota.

"Fazer política é cavalgar contradições", disse Iglésias em 2015. A frase, com tantos anos, ganha outra importância esta terça-feira, 12 de novembro, dia em que fechou um acordo para formar um governo de coligação com o PSOE. Porque foi o próprio líder dos socialistas espanhóis, Pedro Sánchez, que recusara um governo que incluísse Iglesias como vice-presidente em julho deste ano. "Não funcionaria e estaria paralisado pelas próprias contradições internas", disse então à televisão La Sexta. Quatro meses depois, selaram as diferenças com um abraço.