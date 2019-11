Os resultados finais das eleições em Espanha

Os socialistas do PSOE podem ter vencido as eleições em Espanha , mas Pedro Sánchez também terá maiores dificuldades em formar governo – mais do que nas eleições em abril. Entre as duas eleições, perdeu três lugares no parlamento espanhol, conseguindo agora 120. Obteve 28% dos votos. O parlamento saiu mais fragmentado."De uma maneira ou outra vamos formar um governo progressista e desbloquear o impasse político… Chamamos todos os partidos políticos, exceto os que trabalham contra a coexistência e abrigam o ódio", afirmou Pedro Sánchez no fim da noite eleitoral.O partido Vox , de extrema-direita, conseguiu o dobro dos deputados comparado com o último ato eleitoral: conquistou 52 assentos com 15,1% dos votos, tornando-se a terceira força política. Santiago Abascal prometeu que ia trabalhar para construir o que chamou "uma alternativa patriota" para Espanha.Em segundo lugar, está o Partido Popular de Pablo Casado, com 88 lugares (mais 22 do que nas eleições de abril de 2019) e 20,8% dos votos. "Sánchez perdeu, agora é muito mais difícil para ele formar um governo. Espanha não pode esperar mais, mas não pode ser refém dos seus interesses partidários", afirmou Casado.O Ciudadanos, que se tinha consagrado como terceira força política em abril, só conseguiu dez lugares e perdeu 47. Teve 6,79% dos votos.O Unidos Podemos mantém-se como a quarta força política, com 35 lugares e 12,84% dos votos. Perdeu sete deputados. "Estamos prontos para negociar já amanhã" com os Socialistas, afirmou o líder Pablo Iglesias, que não conseguiu manter uma coligação com Sánchez nas últimas eleições.69,87% dos eleitores espanhóis foi votar este domingo.