Sábado – Pense por si

Escolas

Escolas. "Falta de professores ainda é o maior problema"

Pedro Henrique Miranda
Pedro Henrique Miranda 04 de agosto de 2025 às 07:00
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Associações de diretores continuam a acreditar que falta valorizar carreiras, e veem a reestruturação do Ministério da Educação com um misto de otimismo e apreensão.

Iniciaram-se a 1 de agosto, a passada sexta-feira, os trabalhos de preparação do ano letivo de 2025/2026. "As escolas estão todas a trabalhar afincadamente na constituição de turmas e organização do serviço", refere Manuel António Pereira, presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares (ANDE), ao passo de Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), explica que, acabado de fixar as turmas, estão a "fazer os pedidos ao Ministério da Educação conforme as necessidades para o ano letivo".

José Gageiro/Movephoto

Entre essas necessidades, há uma que permanece fundamental. "O grande problema de facto é a falta de professores", diz Filinto Lima, em particular nas regiões do Algarve e Lisboa e Vale do Tejo, e as associações de diretores redobram esforços para colmatar as lacunas que subsistem: "Atribuir horas extraordinárias", diz o presidente da ANDAEP; "aumentar o número de alunos por turma", acrescenta o da ANDE, mas ambos sabem tratar-se de medidas tapa-buracos.

"É a falta de capacidade de perspetiva dos sucessivos governos que nada fizeram nos últimos anos", opina Manuel António Pereira, rematando que "é preciso valorizar a carreira docente em termos monetários, mas também sociais". Já Filinto Lima reconhece avanços na matéria, como "o apoio dos professores nas deslocações" e "a negociação histórica que devolveu aos professores o tempo de serviço" que tinha sido congelado, mas não hesita em dizer que é preciso "ir mais longe": apoiar os professores "também na estadia" e "continuar a dignificar a profissão".

Não é, no entanto, a única questão premente. O presidente da ANDE refere que, este ano, "há pelo menos 220 diretores novos que estão a adaptar-se ao serviço", e que, devido à "falta de experiência, podem trazer alguns dissabores em termos de organização"; ou, de forma mais premente, a "alteração da disciplina de Cidadania", suprimindo uma vertente de Educação Sexual que "a sociedade mais conservadora acha que não devia estar na escola", e que a associação considera representar um retrocesso "de muitos anos" no ensino. 

Quanto à nova lei que proíbe o uso de telemóveis nas escolas no 1º e 2º ciclos, as opiniões variam. "É a grande novidade, nós diretores conseguirmos operacionalizar a proibição da melhor maneira", diz Filinto Lima, ainda que o Ministério da Educação dê "autonomia para que cada escola encontre a melhor solução para respeitar a lei". Já a ANDE considera que não passou de "colocar em letra de lei o que se sentia e fazia há mais tempo", visto que "cerca de 50% das escolas já tinha tomado essa decisão para lidar com os problemas de falta de concentração e socialização".

Um ano letivo de mudanças

Em grande destaque para as escolas está a reestruturação do Ministério da Educação anunciada na passada quinta-feira pelo ministro Fernando Alexandre, que extingue 11 organismos na área para modernizar e simplificar a gestão do sistema. "Já vamos sentir algumas mudanças neste ano letivo", diz Filinto Lima, que explica que o ministro "se reuniu com os diretores e tentou, em meia hora, explicar o que irá acontecer já este ano", o que passará por "tornar o ministério mais eficiente".  

A mudança não deixa de trazer "algumas preocupações", como diz Manuel António Pereira, já que "é alterada toda a lógica do modelo organizativo", e "as instituições e gestores com quem estávamos habituados a falar serão outros". O presidente da ANDE estranha que o ministro tenha dito que "sabe exatamente onde quer chegar", o que "causa muitas dúvidas" porque os diretores das escolas não foram consultados sobre as mudanças. "Gostávamos de ser ouvidos", remata. 

A mudança mais significativa para as direções das escolas passa pela "transferência de competências das Direções-Gerais para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional" (CCDR), uma estrutura previamente desligada da área que agora ganha um responsável de educação. "É a diferença maior e a que vamos sentir de forma mais direta", diz o presidente da ANDAEP, ao passo que o da ANDE lamenta "a fraca tradição em relação à educação" das CCDR, temendo que "as regiões do País passem a trabalhar a velocidades diferentes". 

Não deixa de haver algum otimismo por parte de quem vê pelo menos uma tentativa de resposta às queixas das escolas. "O que o ministro diz é que vai fazer diminuir a burocracia das escolas", refere Filinto Lima, dando o exemplo de diferentes direções-gerais "darem pareceres diferentes sobre o mesmo tema", vincando que "tem que haver uma uniformização". "É positivo, mas resta saber se vai funcionar no terreno", ainda que "não vá resolver de forma mágica os problemas que a escola atravessa", completa Manuel António Pereira.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Professores Educação Escolas Alunos António Pereira Lisboa Algarve Filinto Lima ANDE ANDAEP diretores escolas ministério ministro Fernando Alexandre
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Escolas. "Falta de professores ainda é o maior problema"