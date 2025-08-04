Cinco distritos do norte em aviso vermelho até terça-feira devido ao calor

Além do aviso vermelho, todos os restantes distritos apresentam já aviso laranja até às 18:00 de terça-feira, com exceção do de Beja que estará a amarelo.
Os cinco distritos mais a norte de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso vermelho, o máximo, devido à persistência de valores extremamente elevadas da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O aviso para Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vai prolongar-se até às 18:00 de terça-feira, quando será substituído por aviso laranja (no caso de Vila Real e Bragança), e amarelo nos restantes casos.
Além do aviso vermelho, todos os restantes distritos apresentam já aviso laranja até às 18:00 de terça-feira, com exceção do de Beja que estará a amarelo.
Faro volta a ser o único distrito do continente sem qualquer aviso.
Depois das 18:00 de terça-feira, há ainda outros avisos, entre laranja e amarelo, para todos os distritos até quinta-feira, com exceção de Beja.
Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna.
O aviso vermelho é o mais elevado na escala utilizada pelo IPMA e representa uma situação meteorológica de risco extremo, enquanto o laranja, o segundo mais grave, é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Para hoje é esperado tempo quente e céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no barlavento algarvio, vento em geral fraco, temporariamente moderado a forte no Algarve. Está prevista uma descida da temperatura máxima no Sul.
Évora será a região mais quente, com 40º Celsius, e Faro a menos quente, com 28º.
