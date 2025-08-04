Sábado – Pense por si

Cinco distritos do norte em aviso vermelho até terça-feira devido ao calor

Lusa 04 de agosto de 2025 às 07:32
Além do aviso vermelho, todos os restantes distritos apresentam já aviso laranja até às 18:00 de terça-feira, com exceção do de Beja que estará a amarelo.

Os cinco distritos mais a norte de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso vermelho, o máximo, devido à persistência de valores extremamente elevadas da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

AP Photo/Christophe Ena

O aviso para Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vai prolongar-se até às 18:00 de terça-feira, quando será substituído por aviso laranja (no caso de Vila Real e Bragança), e amarelo nos restantes casos.

Faro volta a ser o único distrito do continente sem qualquer aviso.

Depois das 18:00 de terça-feira, há ainda outros avisos, entre laranja e amarelo, para todos os distritos até quinta-feira, com exceção de Beja.

Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna.

O aviso vermelho é o mais elevado na escala utilizada pelo IPMA e representa uma situação meteorológica de risco extremo, enquanto o laranja, o segundo mais grave, é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje é esperado tempo quente e céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no barlavento algarvio, vento em geral fraco, temporariamente moderado a forte no Algarve. Está prevista uma descida da temperatura máxima no Sul.

Évora será a região mais quente, com 40º Celsius, e Faro a menos quente, com 28º.

