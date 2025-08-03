Sábado – Pense por si

Banhistas assistidos por contaminação em praia da Nazaré aumentou para 116

Lusa 03 de agosto de 2025 às 17:48
A praia da Nazaré foi interditada a banhos na sexta-feira, após uma falha técnica que originou uma descarga nos esgotos pluviais e maus cheiros, mas a proibição foi levantada na noite de sábado.

O número de pessoas assistidas na Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria com sintomas relacionados com a contaminação que se verificou na sexta-feira na água da praia da Nazaré aumentou este domingo para 116.

Segundo a informação atualizada da ULS, até às 14:00 de hoje foram assistidas 72 crianças e jovens e 44 adultos.

Entre as pessoas expostas e acompanhadas pela ULS, 70 são mulheres e 46 homens.

"A maioria dos casos permanece entre crianças e adolescentes (62%)", adiantou a mesma fonte, em comunicado enviado à agência Lusa.

A praia da Nazaré foi interditada a banhos na sexta-feira, após uma falha técnica que originou uma descarga nos esgotos pluviais e maus cheiros, mas a proibição foi levantada na noite de sábado, depois de conhecido o resultado nas análises feitas à água.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Nazaré revelou que, depois de uma visita realizada sábado à tarde, "foi possível constatar que a água do mar se encontra atualmente límpida e transparente, sem sinais de constituintes orgânicos macroscópicos".

Citada no comunicado da autarquia, a Delegação de Saúde Regional do Centro deu conta de que, face ao resultado da análise das águas, feita na sexta-feira, e face à "curva descendente" do recurso aos serviços de saúde por "utentes com sintomatologia gastrointestinal", foi levantada a interdição de banhos na praia.

A ULS da Região de Leiria pormenorizou no sábado que os sintomas apresentados se prendiam especialmente com vómitos, náuseas e diarreia.

Nazaré Saúde
Banhistas assistidos por contaminação em praia da Nazaré aumentou para 116