Escola pública em Cascais não denunciou professor preso por crimes de abuso de menores

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma escola primária em Cascais ocultou das autoridades suspeitas de que um dos seus funcionários tinha cometido crimes de abuso sexual de menores.





deixaram críticas aos responsáveis da escola pública.



De acordo com a sentença ficou provado que sete meninos foram abusados e o homem acabou por ser acusado de 14 crimes de

cumprir pena de prisão de seis anos e foi condenado ao pagamento de uma indemnização a cada uma das vítimas.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O professor, que à data tinha 18 anos, acabou por ser suspenso da instituição mas veio a lecionar num colégio onde continuou a perpetuar este tipo de crimes com dezenas de menores.Foi em 2020 que, segundo uma notícia avançada pelo Observador , a instituição privada, o Colégio Marista de Carcavelos, denunciou o caso às autoridades. Já a Escola Básica n.º 1 de Birre optou pelo silêncio e ainda terá aconselhado a família de uma das vítimas a esconder o caso para não "destruir" a carreira do docente.Os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, que apreciaram o recurso do caso este ano, consideraram que a forma como os estabelecimentos de ensino trataram o caso era deveras diferente eabuso sexual agravado e cinco de abuso sexual na forma tentada. Atualmente encontra-se a