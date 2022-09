Estudos Gerais: a licenciatura onde é o aluno que escolhe o seu percurso

A média de acesso a este curso tem aumentado e no ano letivo de 2021/2022 foi de 15,5 valores.

A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa é casa para um dos cursos mais singulares do País, por não ter qualquer tipo de programa curricular defenido, o de Estudos Gerais. Este curso que foi inaugurado no ano letivo de 2011/2012 pretende que os alunos possam gerir o seu horário e frequentar as cadeiras que mais gostarem. Este ano o número de faculdades que integram o curso voltou a aumentar: já são 11.