Considera que "esta atitude prepotente por parte do ACeS colide com o pressuposto que levou os profissionais de saúde a aderir ao projeto, ou seja, a autonomia organizacional das Unidades de Saúde Familiar"."Agora, e sem que seja claro qualquer alteração nos últimos 6 anos aos critérios - contratualização de indicadores, carta de compromisso, ponderação das listas em função das características dos utentes - os profissionais estão a ser confrontados com a ingerência de 'outros' na referida autonomia organizacional", acrescenta.De acordo com o SEP, "a situação é tão mais surpreendente quanto todas as USF, nos mesmos últimos 6 anos, continuam a atingir os objetivos a que se propuseram".Sobre esta "tentativa de imposição do aumento de horário", o SEP "já pediu reunião ao Ministério da Saúde ".Em reunião com o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, na quarta-feira, sobre este assunto, "foi assumido que não seriam emanadas nenhumas orientações até que, também a este nível, se concretizasse nova reunião", conclui o SEP.Em resposta escrita a um pedido de esclarecimentos da Lusa, a ARS/Norte refere que, "em reunião realizada no dia 17 [quarta-feira], entre a direção executiva do ACeS Gaia/Espinho e a Coordenação da USF Modelo B - Canelas, em diálogo produtivo entre as partes e não em tom de ameaça como o comunicado refere, foi abordada a necessidade de dar cumprimento ao estatuído na legislação em vigor -- Dec. Lei nº 73/2017 de 21 de junho e Despacho nº 5803/2019 de 21 de junho".O Decreto-Lei em causa "altera o regime jurídico das unidades de saúde familiar" e o Despacho do Governo a que a ARS/Norte se refere "determina que os Conselhos Gerais das USF Modelo B aprovam até 31 de março de cada ano civil os horários de trabalho e o valor do incremento da carga horária dos médicos, enfermeiros e secretários clínicos, por profissional e grupo profissional, de forma fundamentada".