O Iniciativa Liberal, cujas projeções indicam que pode eleger um deputado, acredita que veio para "somar valor" ao parlamento e para mostrar uma visão diferente da política habitual.Numa primeira reação às projeções dos resultados das legislativas divulgadas pelas televisões, Rodrigo Saraiva, do partido Iniciativa Liberal, aconselhou cautela a observar estes dados, mesmo em relação às projeções da abstenção."A Iniciativa Liberal veio para mostrar uma visão diferente dos que estão na política há muito tempo, viemos para somar valor mais do que para retirar votos a alguém", afirmou Rodrigo Saraiva, numa declaração transmitida pela SIC.Segundo as projeções de resultados que as televisões divulgaram pelas 20:00, após o encerramento das urnas nos Açores, quatro partidos poderão pela primeira vez ter representação parlamentar: Iniciativa Liberal, Chega, Livre e Aliança.