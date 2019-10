A reação oficial do PSD chegou 25 minutos após o lançamento dos primeiros resultados projetados, estes que apontam para uma perda de deputados. No discurso, David Justino quis começar por "chamar à atenção para o excesso de triunfalismo", "uma posição que se torna ridícula". "As margens são muito grandes, mas não põem de parte o reconhecimento de uma vitória do PSD, numa noite em que todos ganham", concluiu o deputado.David Justino saudou ainda o Partido Socialista pela "vitória que estas projeções anunciam", afirmando que "o resto da note nos vai esclarecer para aquilo que será o resultado final."Duarte Pacheco já tinha falado às televisões, afirmando que, ao contrário do que "muitos disseram", esta não foi "a morte do PSD". "Temos a afirmação do PSD como a principal força da oposição", apontou Duarte Pacheco. "Cá estaremos para protagonizar um projeto de mudança para Portugal". Já em relação à possibilidade de Rui Rio se demitir depois destes resultados, Duarte Pacheco disse que só o líder "fará uma melhor avaliação".