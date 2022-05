Tribunal rejeita apreciar providência cautelar contra descentralização

O Supremo Tribunal Administrativo declarou-se incompetente para julgar a providência cautelar interposta por Rui Moreira para tentar travar a descentralização de competências do Estado central para a Câmara do Porto.

O Supremo Tribunal Administrativo declarou-se incompetente para decidir a providência cautelar que tinha sido interposta por Rui Moreira para travar o processo de descentralização. A informação foi confirmada à SÁBADO por fonte oficial do gabinete do presidente da Câmara do Porto, que remete mais informações para mais tarde.