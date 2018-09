Manuel Salgado vai processar o ex-vereador Fernando Nunes da Silva pelas acusações que lhe fez numa entrevista ao jornal Sol.

O anúncio do processo judicial por difamação a Fernando Nunes da Silva foi feito ontem na Assembleia Municipal de Lisboa pelo vice-presidente da autarquia, Duarte Cordeiro. O vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, não estava na reunião em que a oposição reclamava um maior escrutínio às suas decisões na sequência das acusações feitas por Nunes da Silva em entrevista ao Sol.

Esta quarta-feira, Manuel Salgado escreve uma página de opinião no Público para confirmar esse processo e acusar o antigo colega de vereação de agir por despeito. Salgado refuta todas as acusações que lhe são feitas no caso da Torre de Picoas e garante nunca ter favorecido o seu antigo atelier de arquitectura, Risco, agora nas mãos do seu filho Tomás.

E acusa o antigo vereador do Cidadãos por Lisboa estar a ser "movido apenas pelo rancor e despeito" porque "não foi convidado a continuar nas listas da vereação", onde chegou a ter o pelouro da Mobilidade, quando António Costa era o presidente da Câmara de Lisboa.

De resto, Salgado vai buscar as votações que Nunes da Silva fez enquanto vereador da maioria para se defender no caso da Torre de Picoas.

Nunes da Silva disse ao Sol que Salgado omitiu informação ao antigo proprietário do terreno sobre o índice de construção - que o novo PDM viria a permitir - levando-o a, com uma dívida superior a 15 milhões de euros, alienar o imóvel, passando-o para as mãos do BES.

"É tudo falso e inventado", garante o vereador do Urbanismo, recordando que "todos os mecanismos urbanísticos que levaram ao aumento da volumetria mereceram o voto favorável do então vereador Nunes da Silva".

Manuel Salgado diz que a transacção que ocorreu "foi totalmente alheia à CML" e que "é totalmente falsa a ideia de que a CML discriminou negativamente um qualquer empresário".

AML chumba escrutínio a Manuel Salgado

"São mentiras, insinuações e acusações difamatórias", insiste Manuel Salgado no Público, um dia depois de a Assembleia Municipal ter chumbado as iniciativas da oposição para escrutinar as suas decisões no Urbanismo.

Os votos do PS e dos independentes permitiram chumbar a proposta do PSD para uma sindicância ao Urbanismo e as propostas do BE e do deputado municipal independente Rui Costa para criar uma espécie de comissão de inquérito na Assembleia Municipal que permitisse a analisar os vários processos que têm suscitado dúvidas no pelouro dirigido por Salgado.

Nessa mesma reunião, a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, fez distribuir pelos deputados toda a documentação relativa à Torre de Picoas, incluindo a informação sobre o arquivamento de um inquérito crime e o relatório de uma auditoria interna ordenada por Manuel Salgado, com todos os documentos a afastarem a tese de irregularidades.

Nesse relatório, uma inspectora da Inspecção-Geral de Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território analisou a questão da utilização do espaço público pelo promotor privado da Torre de Picoas, depois de se saber que cerca de 40 centímetros da obra estavam a ser construídos em terreno municipal. O relatório conclui que não houve "qualquer tipo de acções ou omissões por parte dos serviços de fiscalização da CML" que pudessem levar à abertura de procedimentos disciplinares.

No entanto, a SÁBADO já confirmou junto da Procuradoria-geral da República que continua aberto um inquérito crime à Torre de Picoas, depois de uma outra investigação por crime urbanístico ter sido arquivada.