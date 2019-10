Manuel Salgado, o ex-vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, anunciou no fim de julho que ia abandonar o cargo em setembro. Numa carta a que a SÁBADO teve acesso, despede-se dos funcionários e dirigentes da autarquia.

"Tendo completado 75 anos de idade e 12 anos de mandato como vereador da Câmara Municipal de Lisboa decidi renunciar ao meu mandato, pelo que cessarei funções no decurso do presente mês, conforme acordado com o Sr. Presidente da CML" Fernando Medina, lê-se na carta.

Manuel Salgado foi vereador ao longo de 12 anos. Recorda ter dinamizado e articulado equipas e marcado "o rumo de acordo com os planos, projetos e programas que a Câmara aprovou". "No turbilhão que foram estes anos, poderei ter cometido alguns atropelos e injustiças. Creiam que não foi intencional", sublinha.





Manuel Salgado: Vida pública e política piorou muito nos últimos 12 anos O vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa, Manuel Salgado, defende, na sua carta de renúncia, que "a vida pública e política piorou muito" ao longo dos últimos 12 anos, possibilitando a "manipulação dos 'media' e a difusão da mentira".





"Os 12 anos que convosco trabalhei e convivi foram dos anos mais ricos da minha vida", frisa. "Foram também anos exigentes pela grande pressão a que todos estamos sujeitos." Depois de um balanço "positivo", Salgado considera que "aperfeiçoaram-se os mecanismos que tornaram a ação da Câmara nos pelouros do urbanismo, do património, das grandes obras e da intervenção de proximidade, mais eficientes".

"Durante estes anos aprendi muito convosco porque uma coisa é conhecer a matéria por fora e outra, executar o que nos pedem cá dentro, com todas as limitações, entraves e burocracias a que uma estrutura tão grande como a Câmara de Lisboa está sujeita", reconhece. "Anos gratificantes" depois, diz que se "conseguiu tornar a cidade mais coesa, sustentável e inclusiva".

Manuel Salgado, o homem que manda(va) na cidade O vereador do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Salgado, vai abandonar o cargo, que ocupa há 12 anos, disse hoje à Lusa fonte da autarquia.

"Despeço-me com um profundo reconhecimento pela forma leal e amiga que comigo colaboraram, com o sentimento do dever cumprido. Estou certo que Lisboa continuará a contar com a vossa dedicação e empenho. Um grande abraço a todos", termina a missiva.No site da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Salgado já foi substituído por Ricardo Veludo. Porém, mantém-se presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU).Ao longo da sua atividade como vereador, Salgado esteve ligado a várias polémicas, como a da ampliação das instalações do Hospital da Luz (um projeto feito pelo seu atelier Risco que passou a ser chefiado pelo filho quando chegou à CML, e ligado a Ricardo Salgado, então dono da Luz Saúde através do Grupo Espírito Santo); o terreno na Fontes Pereira de Melo 41 (onde se construiu a torre de Picoas, com 17 andares, que levou a uma investigação ); a do Plano de Pormenor da Matinha; ou a venda de um terreno em Alcântara à José de Mello Saúde.