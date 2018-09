Mal foram conhecidas as detenções realizadas no âmbito da investigação ao assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, o CDS anunciou que vai propor, no Parlamento, a criação de uma comissão de inquérito ainda esta semana. O PS diz não se opor, o PSD pretende perceber se é a melhor decisão e o BE discorda. O PCP remeteu-se ao silêncio.

O líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães, justificou a proposta com a necessidade de apurar "responsabilidades políticas", em que acusou o Governo de "omissões e contradições" num caso que começou em Junho. Para o dirigente centrista, é "claro e notório" que, "em 13 meses existiram responsabilidades, omissões da parte do Governo, que são inadmissíveis" e que "geram insegurança e afectam o núcleo essencial do Estado".

Nuno Magalhães fez ainda referência ao que considerou serem contradições dentro do Governo, com o ministro da Defesa Nacional "a desvalorizar" o que aconteceu - e que, agora, "aparentemente é qualificado como crime" - e a dizer que "nem tinha a certeza" que era furto. Em contradição, afirmou, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto de Santos Silva, que "dizia, e bem, que [esta] era uma matéria gravíssima e a mais complexa dos últimos 30 anos na Defesa Nacional". "Ao Parlamento cabe retirar as consequências políticas de, passados 13 meses, o ministro da Defesa Nacional não ter dado um único esclarecimento claro e notório sobre o que realmente se passou do ponto de vista da actuação política deste governo", disse.

Quanto ao objecto do inquérito, Nuno Magalhães adiantou que lhe cumprirá apurar o que "foi feito ou o que não foi feito e deveria ter sido feito para impedir o furto de material de guerra de um paiol do Estado" e para que "fosse recuperado no mais curto espaço de tempo". Além disso, acrescentou, devem ser "apuradas responsabilidades internas de eventuais responsáveis pelo Estado" para "garantir que isso não mais suceda". "Nada disso o ministro da Defesa foi capaz de fazer", rematou.

E os outros partidos? Sim, talvez, não

"O CDS-PP acha que deve haver uma comissão de inquérito, pois haverá uma comissão de inquérito". Esta foi a reacção oficial do PS aos desejos do CDS, anunciada pelo presidente do partido durante uma entrevista à RTP, onde Carlos César assegurou que os socialistas não se vão opor ao pedido centrista.

O também líder parlamentar do PS lembrou que a Comissão de Defesa Nacional do Parlamento já se reuniu, por várias vezes, com o ministro da Defesa e com diversas entidades envolvidas neste caso e tem discutido o caso de Tancos. "Se a Procuradoria-Geral da República não entender, por exemplo, que o trabalho de uma investigação a cargo de uma comissão de inquérito parlamentar prejudicará a investigação central, não temos nenhuma razão para nos opormos", reforçou.

Carlos César adiantou que a responsabilização política neste caso "é motivo de tranquilidade", porque, assegurou, o Governo agiu "quando e como devia agir". "O Governo nunca desvalorizou estes acontecimentos. Pelo contrário, valorizou a investigação judicial que se desenvolveu e [...] o importante é entregar à investigação criminal o que faz parte da investigação criminal", reforçou. Carlos César sublinhou a importância de que "haja em todo o processo um balanço e uma intervenção de múltiplas instituições que assegure que o Estado de direito e a legalidade pontuam no País".

Sobre a responsabilidade da tutela nesta situação, o deputado disse que "o ministro da Defesa não é vigilante, nem faz parte do corpo de segurança das instalações militares" e que cumpriu o que lhe competia. Disse ainda que o Governo garantiu que o roubo não afectou questões relacionadas com a segurança interna e assegurou a tomada de medidas para acautelar a segurança da instituição e das instalações militares.

"Esta foi a responsabilidade do Governo, que fez o que tinha a fazer. Se este roubo aconteceu, a instituição militar e os que tinham a responsabilidade de garantir que situações dessas não tivessem um figurino tão frágil, evidentemente falharam", disse.

A receptividade não foi idêntica no caso do PSD, que considera que a prioridade deve ser "ponderar bem se este é o tempo certo" para avançar com uma comissão de inquérito. "No dia em que ocorrem desenvolvimentos significativos na investigação, a prioridade deve ser no sentido de ponderar bem se este é o tempo certo para avançar com uma comissão parlamentar de inquérito. Feita essa ponderação, o PSD decidirá", afirmou Fernando Negrão, em declarações escritas enviadas à Lusa sobe a decisão centrista.

Já o Bloco de Esquerda não deixou margem para qualquer dúvida: é um caso de "oportunismo político", a proposta "não parece séria" e "fazia mais sentido quando o Ministério Público já não tivesse com essa investigação".

"Há aparentemente algum oportunismo político da parte do CDS e há acima de tudo muita inconsequência nesta proposta porque sabe o CDS que não é possível a uma comissão de inquérito interferir numa investigação em curso", declarou aos jornalistas, ressalvando que ainda não é conhecido o texto da proposta.

"Este é o momento da investigação e é o momento de separar a política da justiça. Esperamos que estas acções tenham consequência o quanto antes para que depois a política possa tirar consequências dessas acções", defendeu ainda.

Esta segunda-feira foi conhecida a detenção de sete militares (PJ Militar, incluindo o director, e GNR) e um civil no âmbito de uma investigação ao aparecimento do material. Em causa, explicou a Procuradoria-Geral da República, estão "factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".

O furto de material militar dos paióis de Tancos - instalação entretanto desactivada - foi revelado no final de Junho de 2017. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.

Em 18 de Outubro, a Polícia Judiciária Militar recuperou, na zona da Chamusca, quase todo o material militar que tinha sido furtado da base de Tancos no final de Junho, à excepção das munições de 9 milímetros.

Contudo, entre o material encontrado, num campo aberto na Chamusca, num local a 21 quilómetros da base de Tancos, havia uma caixa com cem explosivos pequenos, de 200 gramas, que não constava da relação inicial do material que tinha sido furtado, o que foi desvalorizado pelo Exército e atribuído a falhas no inventário.



Com Lusa