Manuel Salgado: o homem que manda na capital

Capa n.º 749

Quem manda não é o Rei, é o Marquês de Pombal. Na Câmara, Fernando Medina pode ser o rei, mas Manuel Salgado é o marquês. Quem o diz são os críticos daquele que é considerado o vereador do Urbanismo com mais poder de sempre na Câmara Municipal de Lisboa (CML). Salgado controla directamente as unidades de execução – o que lhe permite dispensar os Planos de Pormenor –, tem um gabinete de planeamento estratégico para dar resposta aos projectos prioritários que é descrito como uma "tropa de choque" e desde Julho que está aos comandos da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), uma empresa municipal que é vista pela oposição como uma câmara dentro da câmara.Desde que chegou aos Paços do Concelho, em 2007, que os poderes de Manuel Salgado – que, apesar das várias tentativas não quis responder às questões da– têm vindo a ser reforçados. Mas a alteração aos estatutos da SRU aprovada no início do Verão aumenta significativamente a influência do vereador do Urbanismo e, segundo a oposição, dispensa-o de grande parte do escrutínio tanto na Câmara como na Assembleia Municipal.Salgado, que é agora também o presidente da SRU, deixa de ser obrigado a submeter as obras que a empresa municipal fizer ao visto prévio do Tribunal de Contas e, embora continue a ter de se submeter às regras da contratação pública, ganha agilidade na decisão dos grandes projectos para a cidade. É que se até agora a SRU – que foi uma criação de Pedro Santana Lopes – estava dedicada à reabilitação urbana, com os novos estatutos a empresa municipal passa a ser responsável pelas grandes obras do município.conta-lhe na ediçãocomo Salgado conquistou esse poder; como geriu os projectos que envolviam interesses do grupo de Ricardo Salgado - seu primo - e os que herdou do atelier Risco, que já foi seu; como exerce o enorme poder que detém; como tratou casos polémicos como Entrecampos; e que marca quer deixar na cidade.