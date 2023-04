Páscoa: bom tempo convida a mergulhos mas é preciso ter cuidado com o mar

O fim de semana de Páscoa vai ter temperaturas quentes, com algumas regiões do País a ultrapassarem os 30º C no domingo. Os distritos mais quentes serão Santarém, Évora e Beja. Já abaixo dos 30º C, encontram-se Lisboa, Braga e Setúbal, com 29º C, seguindo-se Coimbra com 28º C. Apesar de o Algarve ser um destino muito atrativo para esta altura do ano, as temperaturas não devem ultrapassar os 25º C.