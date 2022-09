Duarte Lima vai ser libertado da Carregueira

O antigo líder parlamentar do PSD estava a cumprir a pena de prisão de seis anos a que foi condenado no caso Homeland.

O antigo líder parlamentar do PSD Duarte Lima vai ser libertado da prisão da Carregueira, em Sintra, esta quinta-feira, avança a SIC Notícias. Vai ficar em liberdade condicional





O social-democrata estava na Carregueira desde abril de 2019, no âmbito do caso Homeland, a cumprir uma pena de seis anos (aos quais foram descontados dois anos e meio cumpridos em preventiva e domiciliária).Em novembro, Duarte Lima deverá começar a ser julgado pelo homicídio de Rosalina Ribeiro, no Brasil.