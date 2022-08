Duarte Lima pode ser libertado antes de julgamento por homicídio

Duarte Lima, o antigo líder parlamentar do PSD que se encontra preso por burla qualificada e branqueamento de capitais, pode ser libertado antes de ser julgado por homicídio.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o jornal Expresso , Duarte Lima acaba de cumprir a pena de seis anos a que foi condenado no caso Homeland a meio de novembro de 2022. Contudo, o julgamento pela morte de Rosalina Ribeiro, em 2009, só arranca a 23 de novembro no tribunal de Sintra.Estas condições podem levar o Ministério Público a alterar as medidas de coação.