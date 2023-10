As mais lidas

Diretora-geral de Saúde escolhida diretamente por falta de "candidatos com mérito"

Rita Sá Machado foi escolhida diretamente para diretora-geral da Saúde para uma comissão de serviço de cinco anos. Foi usada a norma que permite essa nomeação quando os concursos da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (Cresap) não identificam três candidatos "com mérito".







MÁRIO CRUZ/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A escolha direta é revelada pelo despacho publicado esta terça-feira em Diário da República, com efeitos a 1 de novembro, que indica que o júri verificou que, "após a repetição do aviso de abertura, não existiam três candidatos com mérito" para a proposta de designação.