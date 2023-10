Rita Sá Machado nomeada nova diretora-geral da Saúde

A médica Rita Sá Machado é, a partir de dia 1 de novembro, a nova diretora-geral da Saúde. O cargo de nomeação governamental tem a duração de cinco anos.







MÁRIO CRUZ/LUSA

Até ao momento desempenhava o cargo de Conselheira da Organização Mundial de Saúde na área da saúde e migrações, revela o Ministério da Saúde em comunicado.Antes, foi Conselheira de Migração e Assuntos Humanitários no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Missão Permanente em Portugal, e chefe de divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde (DGS), além de ter um mestrado em Saúde Pública e várias pós-graduações em Gestão da Saúde e Educação Médica.Como médica, iniciou funções no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, tendo também exercido funções na área da saúde pública da Direção-Geral da Saúde, na Administração Regional de Saúde do Norte e na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (Agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal), refere o Governo.Será também aberto um novo concurso para o cargo de subdiretor-geral da Saúde, lugar que continuará a ser exercido, em regime de substituição, por André Peralta.