Aí vamos para a vertigem de viver com o vírus no meio de nós. O estado de emergência termina à meia-noite de sábado e no primeiro segundo de domingo começam os dias da calamidade. Esperemos que não de uma literal calamidade mas apenas no que ela tem de juridicamente formal. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa afinaram a agulha para devolver alguma normalidade à corrente anormalidade e, para quase todos nós, a possibilidade de começarmos a enfrentar a rua por uma urgência imperiosa de ir ao barbeiro cortar o cabelo. Sim, é isso, a normalidade possível vai começar por essas pequenas trivialidades essenciais do quotidiano e da vidinha: ir ao barbeiro, à cabeleireira, aparar as unhas ou retocar a trunfa e a pilosidade geral. A política mostra como é a chave decisiva dos grandes e dos pequenos momentos.Para já, ficamos por aqui. Depois, há-de vir o prazer, ainda que mitigado, de ocupar as esplanadas e as melhores vistas para o rio ou para o mar. Matar saudades de uns percebes ou de umas navalheiras. Os prazeres sempre prometidos em cada estio são essenciais para uma relação equilibrada com a vida e o mundo. António Costa e Marcelo podem ter muitos defeitos mas nisso, na valorização das pequenas coisas da vida, das rotinas de sempre, dos pequenos prazeres de uma vida como uma forma vital de viver em comunidade, são uma garantia essencial de que nenhum tempo de mitigação democrática é mais do que isso. São a garantia de que os estados de emergência ou calamidade da vida representam apenas a necessária e rápida passagem por limitações que visam exclusivamente defender a democracia dos seus inimigos, no caso um vírus. Nada do que é essencial num Estado de Direito Democrático estará prejudicado com eles, independentemente dos seus defeitos ou dos seus ‘irritantes’.Nesta altura decisiva, em que vamos enfrentar uma fase nova na pandemia, evoco os dois timoneiros desta crise por uma razão simples. Não porque sejam isentos de erros. Não por qualquer espécie de adesão emocional ou simpatia política. Simplesmente porque estão nos antípodas de outros cromos que nos podiam ter calhado em sorte. Imaginam o que seria ter um político trumpista ou bolsonarista à frente dos destinos do País num momento destes? Ou mesmo como Boris Johnson? Ou até como Pedro Sanchez, à frente de um governo muito frágil e atacado pela oposição por todos os flancos? O que aconteceria, com todas as fragilidades que estavam no ponto de partida – falta de equipamento básico de protecção nos hospitais, lares e um pouco por todo o lado, entre outras -, se os comandantes do barco fossem dois loucos destituídos da mais elementar racionalidade?O bom senso, a capacidade de diálogo, de separar o essencial do assessório, de procurar soluções hábeis e ter uma clara comunicação política com o País, de meter de lado o jogo partidário de circunstância, é tudo o que temos tido, ao contrário do que o clown da Casa Branca dá ao seu povo. No país que já meteu mais de três biliões de dólares no ataque às consequências sanitárias e económicas da pandemia, os cadáveres amontoam-se em decomposição às portas das funerárias. A América enfrenta o Diabo com um personagem diabólico na Casa Branca, que está a apostar tudo no antiquíssimo fantasma dos inimigos da pátria – a China, os democratas, o vírus, a OMS, as Nações Unidas, os cientistas – para tentar ganhar as eleições. Trump aposta na ignorância para capitalizar em termos eleitorais. Até pode voltar a ganhar mas é uma anedota enquanto líder político, comandante-chefe, ou seja lá o que for que possa significar liderança na América. É um utilizador comum da arrogância enquanto forma de ocultar a sua própria ignorância e tem da política uma noção que se esgota na exigência de adulação e submissão. O resultado de ter um homem destes à frente dos EUA é pesado: mais de 1 milhão de infetados, mais de 60 mil mortos e para cima de 30 milhões de postos de trabalho perdidos. A fatura também é da pandemia mas a parte de Trump é gigantesca.Por estes dias de emergência, regressei aos livros de Dona Leon e peguei no excelente ‘Morte no La Fenice’. Através das deambulações do detective Brunetti, Dona Leon dá-nos a janela que necessitamos para ver uma cidade universal, Veneza, à maneira muito própria de cada leitor e não dos lugares-comuns habituais das prosas turísticas. Dona Leon é norte-americana e vive há uns bons 40 anos em Itália, onde se dedicou a escrever livros policiais aparentemente por uma única razão: essa foi a boa maneira que encontrou de ganhar o dinheiro que precisava para alimentar a paixão mais obsessiva da sua vida, a ópera.A escritora, que fará 80 anos em 2002, deu aulas de Inglês numa base militar dos EUA em território italiano e escolheu o país da ópera porque adora o bel-canto. Escolheu Veneza para morar e aí reconstruiu com particular minúcia as teias de uma outra adoração, a que tem pela cidade mais bela do mundo, guiando-nos pelos seus mistérios através das peripécias do detective Guido Brunetti, o mais "Maigret" de todos os polícias contemporâneos no romance policial. Depois de se estrear em 1991 com "Morte no La Fenice", livro aplaudido por toda a crítica, Dona Leon não parou de nos surpreender com as suas obras posteriores, que aos poucos foram dando vida própria a Guido Brunetti e a um verdadeiro roteiro sentimental do detective e da autora pelos meandros da cidade dos Doges. Um guia de luzes e sombras que nos vai exibindo o esplendor, mais associado ao passado, mas também o declínio, um presente inexorável, da cidade que transporta pelos séculos uma magia crepuscular única mas igualmente as trevas bem cerradas do apocalipse anunciado no inquinamento das águas e na ruína dos "palazzi".