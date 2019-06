O caso remonta a 5 de abril, data em que as vítimas, uma mulher de 30 anos de idade, grávida, a mãe, de 52 anos e o irmão, de 15 anos, "foram agredidos pelo anterior companheiro da primeira, com recurso a arma branca", lê-se na nota."Na sequência da agressão viriam a ser provocadas lesões graves que representaram um perigo concreto para a vida das vítimas, não fosse a rápida assistência médica prestada", acrescenta.O arguido, extraditado na quinta-feira para Portugal, é suspeito da autoria de três crimes de homicídio na forma tentada e de um crime de violência doméstica A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público de Olhão, onde o detido será presente a interrogatório judicial.