Detido homem por tentativa de homicídio qualificado em Felgueiras

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 35 anos suspeito de ter tentado matar uma pessoa na madrugada de domingo, no concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, informou hoje a autoridade policial.

Segundo a PJ, o homem está "fortemente indiciado" do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e também de detenção de arma proibida e dano.

Segundo se lê num comunicado enviado à Lusa, "os factos tiveram origem numa discussão ocorrida, por motivos fúteis, entre autor e vítima, os quais acabaram envolvidos em confrontos físicos num estabelecimento de restauração, sito em Felgueiras, acabando a vítima por sofrer várias agressões com um objeto cortante".

Revela ainda a PJ que, nessa madrugada, "persistindo na sua intenção, o agora detido procurou a vítima nas imediações da sua residência, tendo efetuado, em momentos distintos, pelo menos cinco disparos com uma espingarda de caça, sendo que apenas por motivos alheios à sua vontade não a logrou atingir".

O detido, vendedor, tem antecedentes criminais relacionados com tráfico de droga e furto, pelos quais já cumpriu pena de prisão.

O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.