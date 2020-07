O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), que está a analisar o ataque informático ao Portal das Matrículas , "não tem conhecimento, nem suspeita" de que os dados ali registados pelos encarregados de educação tenham sido comprometidos. A mesma garantida é dada sobre a integridade dos sistemas informáticos.Segundo explicou fonte oficial do CNCS à, o ataque ocorreu entre as 20h e as 23h de segunda-feira, 6 de julho. Durante essas três horas houve "vários momentos com picos de cerca de 1Gbps" que impediram o acesso dos utentes ao serviço. É o chamado "ataque do tipo negação de serviço distribuída (DDoS)", em que a página é inundada por pedidos de acesso até ficar bloqueada. Ministério da Educação já havia comunicado o sucedido como "ataques informáticos de elevada complexidade" e também garantiu que o objetivo dos eventuais autores esteve relacionado com "os bloqueios no acesso ao sistema e não com a tentativa de violação de dados".Além do Ministério da Educação e do CNCS, também a Unidade de Computação Científica Nacional da FCT está a analisar o incidente "no sentido de identificar a origem do ataque e promover medidas de prevenção e mitigação de futuras ocorrências", disse o CNCS àDepois desse ataque e das várias críticas dos encarregados de educação à fragilidade do portal, foi decidido que apenas nos anos iniciais de cada ciclo (5.º, 7.º, 10.º) ou em caso de mudança de escola, é necessária matrícula. As renovações são agora automáticas.Os futuros alunos do 1.º ano e da pré-escolar efetuaram as matrículas até finais de junho.