PJ faz buscas a amante de Rosa Grilo

A Polícia Judiciária esteve a realizar buscas no computador do Tribunal de Pequena Instância Criminal onde trabalhava António Joaquim, amante de Rosa Grilo. As autoridades estão a terminar as investigações ao homicídio do triatleta Luís Grilo, ao mesmo tempo que o Ministério Público recolhe os últimos dados para avançar com a acusação pública contra o casal.





Os exames à arma do crime são fundamentais para colocar António Joaquim no local do homicídio.