Proposta pelo secretário-geral do PS, António Costa, a lista de candidatos socialistas obteve 68 votos a favor, nove contra e três abstenções.

A lista de candidatos socialistas às eleições para o Parlamento Europeu, que é encabeçada pelo ex-ministro Pedro Marques, foi na quinta-feira aprovada por ampla maioria em reunião da Comissão Política Nacional do PS, disse à agência Lusa fonte deste partido.



Proposta pelo secretário-geral do PS, António Costa, a lista de candidatos socialistas obteve 68 votos a favor, nove contra (provenientes da tendência minoritária de Daniel Adrião) e três abstenções.



Após Pedro Marques, entram nos primeiros lugares da lista a ex-ministra Maria Manuel Leitão Marques, o eurodeputado Pedro Silva Pereira e a ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus Margarida Marques.



Entre os quinto e oitavo lugares, posições que são consideradas elegíveis, entram André Bradford (Açores), Sara Cerdas (Madeira), o eurodeputado Carlos Zorrinho e a deputada Isabel Santos.



Em termos de saídas, a mais relevante à a da antiga ministra e eurodeputada Maria João Rodrigues, que neste momento está a ser alvo de um processo por assédio laboral em Bruxelas.



No próximo dia 9, o PS reúne-se em Comissão Nacional, o órgão máximo entre congressos, para aprovar o manifesto eleitoral do PS.