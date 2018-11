A carregar o vídeo ...

As declarações de Paulo Gonçalves durante a fase de instrução do processo E-toupeira foram divulgadas pelo blogue "mercadodebenficapolvo.wordpress.com". São as primeiras palavras do antigo assessor jurídico do Benfica no processo, já que durante a fase de inquérito não prestou declarações.

O processo E-toupeira envolve 261 os crimes, que constam na acusação do Ministério Público. Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, foi acusado de 79 crimes: um de corrupção ativa, um de oferta ou recebimento indevido de vantagem, seis de violação de segredo de justiça e de 21 crimes de violação de segredo por funcionário, em co-autoria com os arguidos Júlio Loureiro e José Silva (ambos funcionários judiciais). O dirigente encarnado está ainda acusado de 11 crimes de acesso indevido (em co-autoria), de 11 crimes de violação do dever de sigilo (em co-autoria) e 28 crimes de falsidade informática. A SAD do Benfica foi acusada de 30 crimes.





Entretanto, a juíza de instrução Ana Peres adiou para 3 de Dezembro o debate instrutório.