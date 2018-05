A proposta foi feita pelo CDS e aceite por todos os grupos parlamentares.





A proposta foi avançada pelo CDS-PP e aceite de forma unânime pelos restantes grupos parlamentares, em conferência de líderes no Parlamento: os centristas querem que a votação sobre a eutanásia seja feita de forma nominal, ou seja, cada deputado dará o seu voto de forma individual, em vez de votarem por bancada.



O líder da bancada centrista, Nuno Magalhães, disse aos jornalistas que este método é o mínimo para que os deputados "possam assumir a sua posição", num exercício de "transparência e clareza".



O CDS é, até agora, o único partido que se mostra contra a legalização da eutanásia. A presidente do partido, Assunção Cristas, já referiu inclusivamente que não acredita que o Parlamento tenha neste momento "mandato" para legislar sobre o assunto.



As propostas a favor da legalização da eutanásia que estão em cima da mesa são as do PS, BE, PEV e PAN.



O PSD disse, pela voz de Rui Rio, que dará liberdade de voto aos deputados.