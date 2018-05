A GNR de Alcochete prestou esta quarta-feira esclarecimentos referentes às agressões desta terça-feira, dia 15, por parte de cerca de 50 adeptos a jogadores e treinadores do Sporting na Academia de Alcochete. No total, foram detidos 23 suspeitos, apreendidas 5 viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolhidos depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube.





No comunicado enviado, a Guarda Nacional Republicana revela que foi avisada pelas 17h06 pela Direcção da Academia do Sporting Clube Portugal dos acontecimentos. A GNR chegou ao local 14 minutos depois, pelas 17h20. Entretanto, o posto de comando das autoridades tinha já sido contactado novamente pela direcção do clube.Na primeira chamada, a direcção informou que haviam entrado indivíduos nas instalações do Sporting e que os "elementos da empresa de segurança privada não conseguirem impedir a entrada dos referidos indivíduos naquelas instalações". O segundo telefonema informava a Guarda sobre mais detalhes da situação, relatando que os invasores estariam "encapuçados e que já teriam ameaçado, coagido e agredido fisicamente jogadores e elementos da equipa técnica da equipa principal".A GNR reagiu com a montagem de barreiras policiais nas estradas de acesso às imediações da Academia, com o objectivo de detectar e deter eventuais suspeitos, informa o comunicado."Momentos depois, foram detectadas três viaturas nas imediações, tendo uma delas quase abalroado a barragem montada e invertido a sua marcha, iniciando a fuga. Em acto contínuo, os militares iniciaram o seguimento das viaturas em fuga, tendo interceptado uma delas, abordado, revistado e detido cinco suspeitos", acrescentam.Posteriormente e com a chegada de mais meios da força militar, foram interceptadas mais quatro viaturas nas imediações, tendo os militares detido mais 18 suspeitos. A GNR refere ainda que vários meios do seu departamento de Investigação Criminal iniciaram as necessárias diligências de preservação e recolha de prova, com recurso a especialistas forenses.

Ao mesmo tempo, o comunicado informa que "os suspeitos foram levados para o Posto Territorial de Alcochete e as vítimas e testemunhas encaminhadas para o Destacamento Territorial do Montijo, onde foram identificados e recolhidos os depoimentos, respectivamente".



A GNR mobilizou nesta operação um efectivo de mais de 100 militares, do Comando Territorial de Setúbal, da Unidade de Intervenção e da Direcção de Investigação Criminal, tendo ainda sido apoiada, em matéria de informação criminal, pela Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública.