Figuras públicas gravam vídeo a pedir despenalização da eutanásia

Bruno Nogueira, Fausto, Anabela Mota Ribeiro, Sampaio da Nóvoa e João Semedo participam em vídeo que pede que seja a despenalizada a eutanásia.

Figuras públicas de diversas áreas juntaram-se para gravar um vídeo em que apelam para a despenalização da eutanásia. A mensagem gravada por pessoas como a euro-deputada Marisa Matias, a actriz Rita Blanco, ou o autor Bruno Nogueira, é dirigida aos deputados. "Quando chegar o final da minha vida, quero poder decidir não sofrer mais", dizem, num vídeo de cerca de três minutos publicado esta sexta-feira. Ao todo, são mais de 40 as personalidades que figuram no vídeo.



Na mensagem, figuras como a presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio, o músico Jorge Palma, ou a jornalista Anabela Mota Ribeiro lembram que a eutanásia é penalizada em Portugal com até três anos de prisão.



"Nós defendemos que a tolerância se deve impor à prepotência e ao autoritarismo", diz no vídeo João Semedo, ex-coordenador do Bloco de Esquerda, sustentando que "regular a eutanásia não é liberalizar a morte assistida".



O vídeo foi divulgado na página do Facebook do Movimento Cívico para a Despenalização da Morte Assistida.



O apresentador Manuel Luís Goucha, o músico Fausto Bordalo Dias ou o escritor José Luís Peixoto aparecem também no vídeo a pedirem que seja aceite a possibildiade de o doente decidir se quer ou não prolongar a sua vida.



Há, actualmente, quatro projectos de lei sobre a morte medicamente assistida que serão debatidos a 29 de Maio.

O vídeo termina com a seguinte mensagem: "Parece simples, não é? E é. Basta dizer sim aos projectos que propõem a despenalização da eutanásia", depois da questão colocada pela voz de Sérgio Godinho.