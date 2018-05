Recorde-se que cerca de 50 adeptos de cara tapada invadiram a Academia de Alcochete esta terça-feira. As

agressões visaram alguns jogadores e elementos da equipa técnica, como o treinador Jorge Jesus, o seu adjunto Raul José e os jogadores Rui Patrício, William Carvalho, Acuña e Misic.



A Associação Nacional dos Treinadores de Futebol manifestou "o seu mais veemente repúdio" pelas as agressões de adeptos de cara tapada na Academia de Alcochete a jogadores e equipa técnica leoninos. E deixa uma critica à declarações de Bruno de Carvalho face ao incidente: os actos "não foram'chatos', mas criminosos, contra a Equipa Técnica e restantes Profissionais do Sporting Clube de Portugal.""A Direcção da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol vem publicamente manifestar o seu mais veemente repúdio pelos actos não 'chatos', mas criminosos, contra a Equipa Técnica e restantes Profissionais do Sporting Clube de Portugal, que decorreram durante a tarde da passada terça-feira na Academia de Alcochete, deixando o apelo para que sejam tomadas com celeridade todas as diligências necessárias na identificação dos agressores, e subsequente responsabilização por actos inqualificáveis que não podem deixar de ser punidos", lê-se no comunicado enviado à imprensa."Mais declaramos que ninguém está dispensado de contribuir para que acções destas não se voltem a repetir", concluiu.

O presidente do Sporting garantiu que a equipa leonina vai disputar a final da Taça de Portugal, agendada para domingo, e que o episódio ocorrido em Alcochete "foi chato". "Isto foi chato e temos de nos habituar que o crime faz parte do dia a dia. Já ouvi uma série de teorias mirabolantes, uma delas sendo que este é o meu "modus operandi", porque nas Assembleias Gerais não deixo quem quer falar mal, falar. É falso. O meu "modus operandi" não é gostar de ver atletas e staff, que são a família que escolhi, serem agredidos", disse.