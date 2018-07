Uma comitiva de deputados e autarcas que esta quinta-feira pretendia viajar de comboio entre as Caldas da Rainha e Lisboa, para exigir soluções para a Linha do Oeste, ficou apeada e foi obrigada a fazer o percurso de carro."O objectivo era fazer uma viagem de comboio para chamar a atenção para os problemas da linha, mas fomos confrontados com a supressão do comboio em que pretendíamos viajar e tivemos que fazer a deslocação de carro", disse à Lusa a deputada socialista Margarida Marques.A acção de sensibilização para os problemas de Linha do Oeste, organizada pelos deputados socialistas, previa que a comitiva se deslocasse entre as Caldas da Rainha e Entrecampos (Lisboa) de comboio, seguindo posteriormente de metro para o Ministério do Planeamento e Infraestruturas para entregar no gabinete do ministro Pedro Marques um documento a alertar para "o estado de abandono" da Linha e a necessidade de modernização da mesma.A viagem de 75 quilómetros que se previa demorar duas horas e meia "acabou por não ser possível", tendo a comitiva sido obrigada a "ter que procurar alternativas, como fazem todos os dias os passageiros que chegam à estação e são confrontados com a supressão de comboios", afirmou a deputada.A comitiva que, de carro, chegou ao Ministério "duas horas antes do previsto", entregou no gabinete do governante "uma nota onde se exprimem as preocupações e as medidas concretas que deverão ser tomadas, medidas que integram já o Plano Ferroviário e que estão normalmente calendarizadas, mas cujo calendário tem vindo a derrapar", indicou.Nomeadamente, "a modernização e electrificação da Linha do Oeste, entre Meleças e Caldas da Rainha", um investimento de 112 milhões de euros que consta do plano Ferrovia 2020 e que "recebeu parecer ambiental favorável em Junho, estando neste momento a ser preparado o lançamento do concurso para a obra, o que deverá ocorrer nos próximos meses", segundo as informações obtidas hoje pelos deputados.Da reunião com elementos do gabinete do ministro saiu ainda "a confirmação de que para o ano será lançado o concurso para a elaboração do projecto entre Caldas e Louriçal" e de que o lançamento do concurso para a modernização e electrificação da linha "está a ser preparado, devendo ocorrer nos próximos meses", acrescentou Margarida Marques.A comitiva fez hoje saber ao Governo que "é necessário mais", exigindo igualmente a modernização dos sistemas de sinalização e telecomunicações "para garantir uma maior segurança a todos os utentes" e a renovação do material circulante, cuja antiguidade e escassez tem provocado a supressão de vários comboios.A elaboração do estudo sobre a ligação à linha do Norte, "de forma a garantir a sua inclusão no próximo quadro de financiamento plurianual", foi outras das medidas apontadas pelo grupo como "essenciais" para o desenvolvimento da linha.O gabinete do ministro Pedro Marques "manifestou o seu empenhamento em cumprir os calendários já desenhados e assegurou que vai desenvolver as diligências necessárias para que, no imediato, a prática sistemática de anulação de comboios (experienciada pela delegação) possa ser ultrapassada", revelou o grupo parlamentar do PS, em comunicado, no final da reunião.A comitiva integrou, além dos socialistas eleitos pelo círculo de Leiria, os presidentes das Câmaras de Alenquer (presidente da CIM Oeste), Torres Vedras e Lourinhã, vereadores das Câmaras do Bombarral, Cadaval, Sobral de Monte Agraço e Caldas da Rainha, presidentes de Juntas de Freguesia e membros de Assembleias Municipais.