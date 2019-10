A criação de uma porta esteve entre as questões debatidas durante a última conferência de líderes no Parlamento . Tal deveu-se a uma queixa do CDS-PP , que não quer André Ventura sentado de modo a dividir o grupo de cinco deputados centristas nem que estes se tenham que levantar para dar passagem ao representante do Chega Se Ventura se sentar mais à direita no Parlamento, terá que pedir passagem aos deputados do CDS, visto que não existe uma porta direta para entrar na bancada."Não há nenhum outro grupo parlamentar que tenha no meio dos seus lugares um deputado eleito por outro partido, como poderá acontecer ao CDS-PP, que fica com o deputado do Chega entre os seus deputados", protestou Telmo Correia, segundo a ata da reunião divulgada pelo jornal Observador. Telmo Correia propôs que Ventura se sentasse na terceira fila.A opção de criar uma porta de entrada para André Ventura veio do PEV. A porta situar-se-ia junto ao corrimão de madeira do lado direito. Ferro Rodrigues disse que discutiria a hipótese, mas avisou que "já é muito tarde para se fazerem obras no hemiciclo a tempo do início dos trabalhos parlamentares".