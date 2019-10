Cecília Meireles é candidata a líder parlamentar do CDS

A deputada Cecília Meireles vai candidatar-se à liderança da bancada do CDS numa eleição que decorrerá na sexta-feira, dia da instalação da nova Assembleia da República, disse esta quinta-feira à Lusa fonte partidária.

Cecília Meireles, ex-secretária de Estado do Turismo no Governo PSD/CDS, é vice-presidente do partido e foi cabeça de lista pelo círculo do Porto nas eleições legislativas de 06 de outubro.

A instalação da nova Assembleia da República está prevista para sexta-feira, dia em que os cinco deputados vão escolher a direção do grupo parlamentar dos centristas.

A bancada do CDS passou de 18 para cinco deputados nas eleições de 06 de outubro, com 4,4% dos votos, resultado que vai levar à saída da líder do partido, Assunção Cristas, à convocação de um congresso para janeiro de 2020.