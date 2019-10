Nuno Artur Silva venderá Produções Fictícias para ser secretário de Estado

O fundador da Produções Fictícias, Nuno Artur Silva, assegurou a venda da sua quota na empresa produtora de conteúdos, afirma o jornal Público. "No momento em que tomar posse como secretário de Estado, já não serei acionista da Produções Fictícias e consequentemente do Canal Q", disse o primeiro secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media.

O empresário já tinha sido administrador da RTP entre 2015 e 2018. Devido ao seu envolvimento com as Produções Fictícias, o Conselho Geral Independente (CGI) – órgão que supervisiona a administração da estação pública - afastou-o dos seus cargos, dizendo que a sua continuidade era "incompatível com a irresolução do conflito de interesses entre a sua posição na empresa e os seus interesses patrimoniais privados".

Nuno Artur Silva é argumentista, produtor e escritor, e a sua entrada na RTP nunca foi consensual. Desde fevereiro de 2015 que houve polémica pois as Produções Fictícias forneciam conteúdos à televisão pública.

Após ter sido anunciada a entrada do empresário no Governo, o presidente do CGI, António Feijó, considerou-o uma "excelente escolha". De acordo com o Público, o presidente afirma que Nuno Artur Silva "tem uma ideia muito clara da noção de serviço público. É uma pessoa de trato muito fácil, claro e civilizado".

Quando confrontado pelo jornal sobre considerar se atualmente não existe uma situação de conflito de interesses, o presidente afirma: "O secretário de Estado não vai ter uma interferência na gestão direta da empresa. Não vejo qualquer conflito de interesses na nomeação de Nuno Artur Silva como secretário de Estado da Cultura".