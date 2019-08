Deputado pode perder mandato por negócio entre Estado e empresa dos irmãos

Uma empresa que conta com participações dos três irmãos do deputado do PSD António Leitão Amaro fez contratos com o Estado. Os acordos ocorreram quando Leitão Amaro era secretário de Estado da Administração Local do governo PSD/CDS, e já durante o mandato como deputado. A lei atual prevê a perda do mandato do deputado, que ainda não terminou. Leitão Amaro já anunciou que não se vai candidatar nas próximas eleições.

A empresa Arbogeste, de "recolha, transporte e comercialização de resíduos florestais", tem 18 contratos que valem €5,8 milhões. Quatro deles foram adjudicados quando Leitão Amaro era deputado.

Em conjunto, três irmãos têm 50% da empresa: Vera Leitão Amaro tem 14%, Miguel Leitão Amaro 18% e Inês Leitão Amaro detém 18%.

Ao Observador, o deputado disse que pediria explicações à família, pois tinha a indicação de que a empresa não faria contratos com o Estado.



Segundo a lei das incompatibilidades que se encontra em vigor, "ficam impedidas de participar em concursos de fornecimento de bens ou serviços, no exercício de atividade de comércio ou indústria, em contratos com o Estado e demais pessoas coletivas públicas (…) as empresas de cujo capital, em igual percentagem, seja titular (…) os colaterais até ao 2.º grau". A decisão sobre a perda de mandato, prevista na lei, cabe ao Tribunal Constitucional.