André Silva não poupou farpas aos que travaram as medidas que pretendiam discriminar as touradas. Mas afirmou que o primeiro-ministro "saiu do armário" ao revelar a sua posição sobre o assunto.

O debate do Orçamento tinha começado com o deputado do PAN a elogiar o "humanismo" de António Costa por causa da manutenção do IVA das touradas e do fim da isenção fiscal para os toureiros. Na altura, essas duas medidas valiam o anúncio do voto favorável do PAN ao Orçamento. Agora, o partido viu essas medidas travadas por uma maioria que incluiu deputados do PS, mas continua a preferir ver "o copo meio cheio" no que toca ao Orçamento.



Hoje, André Silva usou o discurso de encerramento do debate sobre o Orçamento para eleger como "facto do ano" a revelação da atitude de António Costa em relação às touradas.



"António Costa saiu do armário em relação a este tema", disse, saudando a forma como o primeiro-ministro se demarcou dos defensores dos espectáculos tauromáquicos e apontando o dedo a PSD, CDS e PCP por terem dado a mão aos socialistas nestas matérias.



Para André Silva, CDS e PCP formam uma "coligação da política identitária", que em nome da tradição protege práticas como as corridas de touros ou o tiro ao pombo (que o Orçamento pretendia proibir).



Ao PAN já "não causa estranheza" esta aliança entre centristas e comunistas. Mas André Silva diz não compreender a atitude do PSD, que considera estar a afastar-se da matriz social-democrata.



"Quanto ao PAN, precisamos de mais força", defendeu anunciando que vai agir com coragem, "ou seja, com o coração".



"Gente capaz de pegar touros pelos cornos não falta. Falta sim gente capaz de os pegar pelo coração", afirmou.