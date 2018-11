Assunção Cristas não desiste de se afirmar como candidata a primeira-ministra. Os recados são para António Costa, mas o que a líder do CDS está a fazer é a mostrar-se como a verdadeira alternativa a Rui Rio.

Se eu fosse primeira-ministra", disse hoje Assunção Cristas num discurso de encerramento do debate do Orçamento que a líder do CDS aproveitou para se afirmar a "verdadeira alternativa às esquerdas".



Os ataques foram todos à política de Costa. Mas o que ficou claro foi que Cristas já está decidida a tentar aproveitar as fraquezas do PSD para se assumir como a verdadeira oposição. Mesmo que as sondagens estejam longe de mostrar que isso é uma realidade.



"Se um dia os portugueses me derem a confiança para ser primeira-ministra, garanto-lhe a só, senhor primeiro-ministro, e a esta Câmara e a todos os que nos vêem lá em casa, que eu estarei aqui para as notícias boas, mas também para as más e estarei certamente aqui, do primeiro ao último minuto, a defender a minha proposta de Orçamento do Estado", afirmou, deixando um aviso também a Rio.



"Até lá, batalharei intensamente aqui no Parlamento e pelo país todo, a ouvir, a construir e a mostrar que no CDS não baixamos os braços, que no CDS não capitulamos perante as esquerdas unidas, porque há vozes que querem ser ouvidas e porque em democracia há sempre, mas sempre alternativa".



O recado está dado.