Na aprovação do último Orçamento da legislatura, Jerónimo de Sousa valorizou as conquistas alcançadas. Mas fez um aviso à navegação: a Europa é o grande entrave.

Quatro orçamentos aprovados, é tempo de fazer um balanço. Jerónimo de Sousa aproveitou o discurso de encerramento do debate sobre o Orçamento de 2019 para saudar os avanços e apontar o dedo ao que impediu mais avanços.



"A resposta aos problemas do país não se faz com uma política que recusa a superação dos constrangimentos de uma dívida pública sufocante e insustentável. Não se faz com uma política que opta por continuar a drenar centenas de milhões de euros de recursos públicos para o sector financeiro, tal como opta por mal enfrentar o capital monopolista, seja pela recusa de reversão das PPP, seja pela manutenção do domínio de grupos monopolistas em sectores estratégicos da economia", acusou Jerónimo.



O líder do PCP diz que ficou claro que não basta pôr a economia a crescer e apontou uma das prioridades para este final de legislatura: as mudanças na lei laboral.



"Ainda estamos muito aquém da concretização de uma verdadeira política de valorização do trabalho e dos trabalhadores", sublinhou o líder comunista, num aviso claro ao Governo que tem ainda no Parlamento o pacote laboral negociado na concertação social.



Fica claro, como já tinha sido explicitado na Convenção do BE, que as leis do trabalho vão ser uma prioridade da esquerda, num combate que deixará comunistas e bloquistas noutro lado da barricada em relação ao Governo.