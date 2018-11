O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal acusa o Governo de ser o único responsável pelas cirurgias não realizadas e o agravamento das listas de espera.

Para o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR), desde o início da greve da classe profissional na semana passada, a responsabilidade pelas mais de 2000 cirurgias programadas que não foram efectuadas no país e as suas causas e consequências, é da responsabilidade do Governo, o qual a organização acredita que se tem demonstrado "contra o sector da Saúde, que continua a ser negligenciado no seu financiamento".

Num comunicado enviado à comunicação social, o sindicato dos enfermeiros defende que a adesão à greve (na ordem dos 95%) "demonstra que a profissão está unida na luta por uma carreira e pela dignificação" e sublinha que a classe tem noção dos constrangimentos que a greve cirúrgica provoca, reiterando que há apenas um culpado – o Governo – que, "à semelhança dos anteriores, mantém uma política de desinvestimento no sector da Saúde". "Obviamente que os Enfermeiros preferiam não ter chegado a este ponto, mas face a tantos anos a serem ignorados não tiveram outra alternativa senão acentuar as suas formas de luta", lê-se na nota.

O SINDEPOR alerta ainda que, apesar de os enfermeiros estarem disponíveis para a prestação de serviços mínimos para todas as cirurgias urgentes e inadiáveis, como as de Oncologia, o SNS não conseguirá responder a todas as operações marcadas e, inevitavelmente, as listas de espera irão aumentar, o que, na perspectiva do presidente da direcção do sindicato Carlos Ramalho, "comprova que os Enfermeiros são imprescindíveis, embora tal não lhes seja reconhecido na carreira, na remuneração e na dignificação das condições de trabalho".





"Sou enfermeira, convivi com a miséria, a fome e o frio" Aqui os mínimos são máximos. Temos uma missão, que tanto nos exige como nos preenche e desgasta. Sou enfermeira há quase 13 anos, convivi com a miséria, a fome e o frio. Tratei de feridas crónicas e ainda hoje sinto náusea ao recordar a abertura do primeiro penso.





"Voltamos a frisar que esta luta dos enfermeiros não é contra as instituições e muito menos contra a população, mas sim contra um Governo que, à semelhança dos anteriores, não respeita os compromissos assumidos com os enfermeiros, não valoriza nem dignifica uma profissão já de si tão sacrificada por força do nível de exigência do seu desempenho, agravado pela carência de profissionais", assegura o SINDEPOR no comunicado.

Os enfermeiros estão a reivindicar, com a paralisação que afecta os centros hospitalares do Porto, São João, Lisboa Norte, Universitário de Coimbra e Setúbal, concentrada no bloco operatório, e que se irá prolongar até dia 31 de Dezembro, a criação da carreira do enfermeiro especialista, a melhoria de condições de acesso à reforma e a revisão da grelha salarial da profissão.