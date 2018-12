A deputada do PSD Mercês Borges admite que é possível ter "carregado no botão", permitindo ao sistema assumir a presença – e o voto no OE2019 – de Barreiras Duarte.

A deputada do PSD Maria das Mercês Borges pediu esta quinta-feira a demissão de todos os cargos em que representava o grupo parlamentar social-democrata.



Em comunicado, "o presidente do grupo parlamentar, Fernando Negrão, aceitou estes pedidos de demissão" de Mercês Borges. "A deputada Maria das Mercês Borges foi até hoje, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade e Coordenadora do GPPSD na Comissão do Trabalho. O Presidente do Grupo Parlamentar, Fernando Negrão, aceitou estes pedidos de demissão e designou para novo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, o deputado e Vice-presidente da direção do GP, Emídio Guerreiro", pode ler-se no mesmo comunicado.



A demissão de Mercês Borges surge depois da polémica, noticiada pelo jornal Observador, de Mercês Borges ter registado Feliciano Barreiras Duarte durante a votação do Orçamento de Estado para 2019, realizado no dia 30 de Outubro. De acordo com o mesmo jornal, o antigo secretário-geral do PSD abandonou a sala do hemiciclo por volta das 13 horas devido a uma "emergência familiar" mas a coordenadora do PSD na Comissão do Trabalho e Segurança Social - que é presidida por Barreiras Duarte – fez o log inpelo deputado às 18h31.