Denúncias de tráfico de pessoas e escravatura em Odemira investigadas pela PJ

Na sequência de várias queixas, a Polícia Judiciária está a investigar a existência de crimes de tráfico de pessoas, auxilio à imigração ilegal e escravatura na zona de Odemira. Segundo o Público, estarão em causa, "aparentemente", pequenas redes.



Polícia Judiciária

As denúncias não são inéditas e já há vários anos que a associação Solidariedade Imigrante avançou com queixas relativas a abusos laborais em Odemira. Também ao Público, a associação confirma ter feito queixas sobre tráfico de pessoas, depois de ter sido contactados por trabalhadores que denunciaram que os patrões ficavam com as passwords de acesso ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), sistema a partir do qual é feito o pedido de autorização de residência.

Só em 2020, adiantou a associação de apoio aos imigrantes, foram denunciadas cinco situações.