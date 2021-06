SEF: “Extinção é prejudicial para o país, UE e migrantes', diz sindicato

Quando esta manhã receber os representantes do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já deverá estar a par do conteúdo da providência cautelar interposta pelo SCIF/SEF para suspender a anunciada reestruturação do SEF. Mas isso não impedirá o representante dos inspetores do SEF, Acácio Pereira, de reafirmar os seus argumentos: "Somos contra a extinção do SEF. Ela é prejudicial para o país, para a União Europeia e para os migrantes", diz à SÁBADO.



A reunião desta sexta-feira foi convocada pelo ministro para discutir o estatuto do pessoal da carreira de investigação e fiscalização no âmbito no âmbito da anunciada extinção do SEF. Apesar de estar pronto para ouvir o que Eduardo Cabrita tem para dizer, Acácio Pereira tem uma convicção: "qualquer alteração deve ser feita no quadro parlamentar e nunca no governativo. Foi por isso que colocámos a providência cautelar. O objetivo é repor a legalidade e obrigar o governo a levar o assunto ao patamar próprio, que é a Assembleia da República".



Na passada segunda-feira, o SCIC/SEF interpôs, no Supremo Tribunal Administrativo (STA) uma providência cautelar que pretende suspender a aplicação da resolução do conselho de ministros, publicada a 14 de abril, que prevê a transformação do SEF em Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA) e a distribuição das funções de natureza policial pela Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e Polícia Judiciária. À providencia cautelar seguir-se á um processo principal, a ser apresentado também no STA, para impedir o que o Sindicato classifica de autêntica extinção do SEF.