Juiz faz o trabalho de dois por mais 1/5 do ordenado

O Conselho Superior da Magistratura nomeou Carlos Alexandre para acumular colocação no Ticão com investigações e instrução de processos no TIC de Lisboa.



A advogada Sandra Lopes, de 60 anos, suspeita de envenenar o companheiro de 78 anos com um medicamento para o hipertiroidismo, foi detida a meio do mês de abril pela Polícia Judiciária (PJ). Para a aplicação de medidas de coação foi levada à presença de um juiz de instrução no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa. Quando entrou na sala, a advogada pasmou: à sua frente estava Carlos Alexandre.



Após o interrogatório (a advogada recusou prestar declarações) e a pedido do Ministério Público, o magistrado judicial aplicou a medida de prisão preventiva a Sandra Lopes. O processo está nas mãos de Carlos Alexandre, porque o juiz – que trabalha no Ticão, especializado em alta criminalidade – foi há cerca de um mês colocado em acumulação de serviço no TIC de Lisboa.



Resultado: agora, Carlos Alexandre está a desempenhar novamente as funções de dois juízes, como já aconteceu diversas vezes na sua carreira, por exemplo, quando acumulou com a instrução de processos militares ou esteve a despachar os inquéritos do juiz Ivo Rosa, que estava em exclusivo a instruir a Operação Marquês.