Debates quinzenais: O regresso da velha discussão a uma nova legislatura

"Berraria" e "espetáculo mediático". As palavras são de Rui Rio, líder do PSD, que assim classificou os debates quinzenais num frente a frente com a líder do PAN, Inês Sousa Real, em janeiro deste ano. A posição do social- democrata não é novidade; Rio foi um dos nomes que em 2020, juntamente com a bancada do PS, viria a deitar por terra este modelo. "É necessária uma discussão séria", apontava.