Augusto Santos Silva eleito novo Presidente da Assembleia da República

Augusto Santos Silva é o novo Presidente da Assmebleia da República. O boletim de voto tem apenas o nome de Santos Silva e um espaço para colocar uma cruz







TIAGO PETINGA/LUSA

O ministro dos Negócios Estrangeiros demissionário vai substituir Eduardo Ferro Rodrigues como segunda figura de Estado.Augusto Santos Silva foi eleito com 156 votos a favor, 63 votos em branco e 11 votos nulos. O sociólogo partiu já com a eleição garantida pela maioria absoluta do PS, que tem 120 deputados. Recebeu votos à direita que não terá dado indicação de voto.O regimento da Assembleia da República determina que o presidente do parlamento é eleito na primeira reunião plenária da legislatura por maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções.Em atualização